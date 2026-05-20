В СК РФ рассказали о последнем сигнале с телефона пропавших в тайге Усольцевых

Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года. После этого их никто не видел. На поиски пропавших вышли десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас рассматриваются.