В СК РФ рассказали о последнем сигнале с телефона пропавших в тайге Усольцевых

Через почти девять месяцев после пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края начались новые поиски. Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова во вторник, 19 мая, сообщила новые детали поисков.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о сигналах с телефонов Усольцевых. В Сети писали, что телефоны членов пропавшей семьи снова активны, но в СК эту информацию опровергли.
— После пропажи Усольцевых их телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны, — рассказала Арбузова в беседе с Aif.ru.
Семья Усольцевых могла стать жертвой таежных сектантов, такую версию выдвинул криминалист Михаил Игнатов.
Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года. После этого их никто не видел. На поиски пропавших вышли десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас рассматриваются.