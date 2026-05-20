Осужденному за хищения экс-совладельцу "Азбуки вкуса" разрешили позвонить семье

МОСКВА, 20 мая./ТАСС/. Следователи выдали разрешение на телефонные звонки близким родственникам экс-совладельцу сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, ранее осужденного за хищения более $126 млн у нескольких зарубежных компаний. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, Якубовский получил разрешение на звонки из СИЗО матери и детям.
«Якубовскому К. В. были выданы разрешения на телефонные переговоры с его детьми и матерью», — говорится в материалах дела.
В документах также указывается, что все телефонные переговоры подозреваемых и обвиняемых проводятся под контролем сотрудников СИЗО.
9 апреля 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии, признав виновным в хищении более $126 млн у ряда зарубежных компаний. Экс-глава Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор компании «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова были приговорены к 13,5 года и 5 годам колонии соответственно. После оглашения приговора по первому делу осужденным вручили уведомление о возбуждении в отношении них нового уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), а также по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Позднее Мосгорсуд освободил Якубовского и двух других осужденных от наказания в связи с истечением сроков давности по первому делу. Однако их оставили в СИЗО из-за новых обвинений.
Так как 6 октября этого года заканчивается срок привлечения к уголовной ответственности по некоторым эпизодам второго дела, следователи считают, что фигуранты умышленно затягивают ознакомление почти с 170 томами. Мещанский суд Москвы со следствием согласился и удовлетворил соответствующую просьбу об ограничении обвиняемых в сроках ознакомления с материалами на срок до 27 мая.
О втором деле.
Кроме Якубовского, по второму уголовному делу о хищении свыше 14,5 млрд рублей и двух эпизодах растраты к ответственности привлечены золотопромышленник Павел Масловский, предприниматель Светлана Безрукова и экс-руководитель московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (ПАО «АТБ») Татьяна Шаблыко. Все они находятся под стражей. Еще два фигуранта дела экс-председатель правления АТБ Андрей Новиков и зампредправления ПАО М2М Private Bank Инна Иванова — под домашним арестом. Всем обвиняемым инкриминируется растрата средств банков и инвесторов в составе преступного сообщества с использованием служебного положения.
В окончательной редакции фигурантам дела в вину вменили то, что они в период с 2011 по 2016 год в составе ОПС похитили в том числе 4,3 млрд рублей, принадлежавших инвесторам холдинга VMHY, среди которых 7 юридических лиц и экс-совладелец «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. По данным следствия, рассчитывая получить по договорам займа 9−10% годовых в валюте, потерпевшие инвестировали в проекты в различных сферах бизнеса, в частности, в сеть «Азбука вкуса», АТБ и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт». Однако обратно свои денежные средства у потерпевших не получилось вернуть и они обратились в правоохранительные органы. Также в материалах говорится о двух эпизодах растраты в особо крупном размере, которые были совершенны с 2011 по 2016 год, считают правоохранители.
Кроме частично признавшего вину в растрате Новикова, с обвинениями никто из бизнесменов не согласился, заявив, что вмененный им фактический объем преступных действий соответствует аналогичному, за что они были уже осуждены.
Гендиректор Финансово-торговой компании Валерий Мираков и экс-банкир Андрей Вдовин, который также являлся соучредителем АТБ и сети магазинов «Азбука вкуса», объявлены в розыск и заочно арестованы.
Центробанк является гражданским истцом в рамках второго уголовного дела Якубовского и других фигурантов, а Агентство по страхованию вкладов признано потерпевшей стороной.