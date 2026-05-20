Осужденному за хищения экс-совладельцу "Азбуки вкуса" разрешили позвонить семье

В окончательной редакции фигурантам дела в вину вменили то, что они в период с 2011 по 2016 год в составе ОПС похитили в том числе 4,3 млрд рублей, принадлежавших инвесторам холдинга VMHY, среди которых 7 юридических лиц и экс-совладелец «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. По данным следствия, рассчитывая получить по договорам займа 9−10% годовых в валюте, потерпевшие инвестировали в проекты в различных сферах бизнеса, в частности, в сеть «Азбука вкуса», АТБ и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт». Однако обратно свои денежные средства у потерпевших не получилось вернуть и они обратились в правоохранительные органы. Также в материалах говорится о двух эпизодах растраты в особо крупном размере, которые были совершенны с 2011 по 2016 год, считают правоохранители.