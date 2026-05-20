В Ленобласти сотрудник кафе ударил ножом посетителя из-за разногласий

В Ленинградской области 25-летний сотрудник кафе нанес ножевые ранения 38-летнему посетителю из-за личных разногласий. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент произошел 18 мая в одном из заведений общественного питания между двумя знакомыми. В ходе возникшего конфликта сотрудник заведения, будучи раздраженным, схватился за нож и нанес удары оппоненту в область жизненно важных органов.
Однако злоумышленник не смог довести свой замысел до завершения. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи пострадавшему удалось выжить.
Подозреваемый был задержан и допрошен сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него Следственный комитет предъявил обвинение и направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
