Суд в Москве арестовал блогера Булаха за поездку на диване по Патриаршим прудам

Видеоблогера Марка Булаха арестовали на 15 суток за катание на диване в центре столицы. Пресненский районный суд признал его виновным в создании помех инфраструктуре при проведении непубличных акций с массовым участием (часть 1 статья 20.2.2 КоАП России). Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.