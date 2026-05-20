Суд в Москве арестовал блогера Булаха за поездку на диване по Патриаршим прудам

Видеоблогера Марка Булаха арестовали на 15 суток за катание на диване в центре столицы. Пресненский районный суд признал его виновным в создании помех инфраструктуре при проведении непубличных акций с массовым участием (часть 1 статья 20.2.2 КоАП России). Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
— 16 мая Булах участвовал в несогласованном массовом мероприятии на Патриарших прудах и вместе с другими гражданами, включая автоблогера Эдварда Била, использовал средства индивидуальной мобильности для перевозки дивана по Малой Бронной улице. Эти действия привели к блокировке проезда машин и ограничению доступа людей к жилым домам и соцобъектам, — говорится в Telegram-канале судов.
В июле 2024 года Эдвадра Била наказали за ношение полицейской формы. Он принимал участие в мероприятии, в ходе которого завязалась драка. Участников конфликта задержали. Била арестовали на 14 суток.