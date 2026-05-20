В Хабаровске водитель самосвала погиб от удара током, задев кузовом ЛЭП

В Хабаровске водитель самосвала скончался от удара током после того, как задел кузовом линию электропередач. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла утром 20 мая в микрорайоне Солнечный город села Мирное под Хабаровском. Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 09:08. Мужчина приехал на стройку для разгрузки материалов и, по предварительным данным, не заметил проводов над головой. Мощный разряд не оставил ему шансов.
Сейчас на месте работают аварийные бригады энергослужбы, медики скорой помощи и два пожарных расчёта МЧС России. Район временно обесточили, чтобы обезопасить людей и дать огнеборцам возможность действовать. Как только специалисты завершат обесточивание транспортного средства, пожарные проведут проливку места возгорания.
Обстоятельства случившегося выясняются.