В Колумбии бандиты убили 13-летнего футболиста-вундеркинда Мендеса

В Колумбии несовершеннолетний футболист стал жертвой нападения уличных преступников в городе Пьедекуэста, сообщает Need To Know.

13-летний Кристиан Фабиан Рондон Мендес стал жертвой нападения, когда возвращался домой после тренировки. Два злоумышленника подошли к школьнику и нанесли ему ножевое ранение в область груди, после чего скрылись на мотоцикле. Пострадавший был оперативно доставлен в медучреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Мендес был членом молодежной команды клуба «Спортинг» и проявлял выдающиеся способности в футболе. Его мать сообщила журналистам, что спорт был неотъемлемой частью жизни ее сына, а его мечтой было выступать за клуб «Америка» из города Кали, многократно становившийся чемпионом Колумбии.

Власти объявили вознаграждение в размере 15 миллионов колумбийских песо (около 285 тысяч рублей) за информацию, способствующую поимке преступников.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш двое неизвестных в масках на мотоциклах застрелили 27-летнего жениха, который ехал на свою свадьбу.