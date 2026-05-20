В Колумбии бандиты убили 13-летнего футболиста-вундеркинда Мендеса

13-летний Кристиан Фабиан Рондон Мендес стал жертвой нападения, когда возвращался домой после тренировки. Два злоумышленника подошли к школьнику и нанесли ему ножевое ранение в область груди, после чего скрылись на мотоцикле. Пострадавший был оперативно доставлен в медучреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось.