Cливко вешал детей под видом съемок: заслуженный наставник прятал смерть в турклубе

За этой безупречной витриной почти 20 лет скрывался убийца. С 1964 по 1985 год Сливко убил семерых мальчиков и подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Все они были связаны с его клубом или попадали в пространство его влияния. Но семь погибших — только судебный итог. Через его опасные «эксперименты», постановки, съемки и насилие прошли десятки детей. Одни выжили и потом давали показания. Другие не вернулись домой.