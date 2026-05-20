В Лесосибирске потушили дом с постройками на площади 336 квадратных метров

В Красноярском крае произошли 17 пожаров за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае пожарные потушили 17 возгораний. Никто не погиб и не пострадал. Одной из распространенных причин пожаров, по-прежнему, остается неправильная топка печей. Холодная весна вынуждает активно пользоваться ими даже в мае.

Один из серьезных пожаров случился в Лесосибирске: там огонь серьезно повредил хозяйственные постройки, гараж и жилой дом. Охваченная пламенем площадь составила 336 квадратных метров. С ним боролись 20 человек с помощью семи единиц техники. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации печи.

В садовом товариществе «Геолог» Канского округа сгорел садовый домик, а хозяйственная постройка рядом с ним пострадала от огня. Площадь пожара достигла 88 квадратных метров. На месте работали 10 сотрудников МЧС с тремя спецмашинами. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

