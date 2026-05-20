Комсомольчанин с двумя школьницами в салоне устроил погоню со стрельбой

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ГАИ прострелили колесо иномарке, за рулём которой сидел 18-летний бесправник, а в салоне находились две несовершеннолетние. Подробности ночной погони рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
В ночь на 20 мая инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю иномарки, но тот лишь прибавил газу и попытался скрыться. Дальше началось то, что в сводках обычно называют «преследованием с грубыми нарушениями ПДД». Молодой человек выехал на встречную полосу, игнорировал знаки и разметку, а на требования полицейских остановиться не реагировал.
Когда стало понятно, что слова не работают, сотрудники Госавтоинспекции решили действовать по закону «О полиции». Прицельным выстрелом они повредили покрышку на колесе, и только после этого машина замерла. Никто из находившихся в салоне не пострадал.
За рулём оказался 18-летний местный житель. Он был абсолютно трезвым, но без прав — выяснилось, что молодой человек их попросту никогда не получал. Не оказалось у него и регистрационных документов на автомобиль. В салоне вместе с горе-водителем сидели две школьницы 14 и 16 лет, и этот факт добавил истории ещё более серьёзный оборот.
На место вызвали следственно-оперативную группу и законных представителей девочек. В отношении родителей составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Самого водителя доставили в дежурную часть отдела полиции № 4 для дальнейших разбирательств, а автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку.