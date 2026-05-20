В Одессе девушка пыталась прорваться в здание ТЦК, чтобы спасти парня

В Одессе произошёл инцидент у территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), куда, по имеющимся данным, доставили молодого человека местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Девушка попыталась попасть на территорию учреждения, чтобы добиться встречи с ним. На кадрах, появившихся в сети, видно, что она бросает предмет через ограждение, после чего пытается пнуть запертую дверь.
Далее ситуация перешла в конфликт с представителями учреждения: девушка вступила в перепалку с одним из сотрудников ТЦК. Подробности произошедшего и дальнейшая судьба задержанного не уточняются.
Ранее сообщалось, что во Львове мобилизованному мужчине удалось сбежать из микроавтобуса ТЦК. Ему помогли прохожие, которые вытащили его через разбитое окно.