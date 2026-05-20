Федорищев: в Самарской области объявлена ракетная опасность

В Самарской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Глава региона призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.
Накануне в оперштабе Донецкой Народной Республики сообщили, что украинские войска попытались атаковать город Шахтерск в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотного летательного аппарата.
Кроме того, за ночь 19 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской областью. Как отметил глава региона Александр Гусев, по предварительным данным от оперативных служб, пострадавших и разрушений в результате налета нет.