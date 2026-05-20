Хабаровчанина с крупной партией наркотиков задержала полиция Ижевска

Подозреваемый рассказал, что работает курьером интернет-магазина.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего уроженца Хабаровска. Сотрудники полиции обнаружили в кармане его кофты 23 свертка с веществом «N-метилэфедрон», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Задержанный объяснил, что является курьером интернет-магазина и крупную партию наркотиков забрал в лесопосадке на территории Удмуртии для дальнейшей передачи. По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Удмуртии, оперативники нашли и изъяли в арендованной подозреваемым квартире в Ижевске два пакетика с синтетическим веществом, электронные весы и упаковочный материал.

Помимо этого, в рамках оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и тайниковую закладку, которую хабаровчанин оборудовал на улице Песочной. Уголовные дела возбуждены по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее суд в Ванино к длительным срокам заключения приговорил пару из Амурской области за попытку перевезти на пароме крупную партию наркотиков. В июле 2025 года 41-летний мужчина и его 44-летняя подруга начали работать в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Они занимались закладками и перевозили запрещенные вещества по городам Дальнего Востока. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы и лишил его права управлять транспортным средством на срок более 5 лет. Женщину осудили на 8 лет и 10 месяцев заключения.