Хабаровчанина с крупной партией наркотиков задержала полиция Ижевска

Напомним, ранее суд в Ванино к длительным срокам заключения приговорил пару из Амурской области за попытку перевезти на пароме крупную партию наркотиков. В июле 2025 года 41-летний мужчина и его 44-летняя подруга начали работать в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Они занимались закладками и перевозили запрещенные вещества по городам Дальнего Востока. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы и лишил его права управлять транспортным средством на срок более 5 лет. Женщину осудили на 8 лет и 10 месяцев заключения.