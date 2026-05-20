Водитель самосвала задел ЛЭП и погиб в пригороде Хабаровска

Район села Мирное обесточили для устранения возгорания.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в пригороде Хабаровска водитель грузового автомобиля погиб из-за нарушения техники безопасности. Инцидент произошел примерно в 9:00 по местному времени в селе Мирное недалеко от микрорайона «Солнечный город». Очевидец, позвонивший в пожарно-спасательную службу, рассказал, что водитель самосвала выполнял маневр на стройплощадке, в результате чего задел высоковольтные провода поднятым кузовом. По предварительным данным, мужчина скончался на месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На место происшествия оперативно прибыли медицинские сотрудники, однако спасти пострадавшего не удалось.

Также в результате инцидента произошло возгорание покрышек самосвала, сотрудники МЧС выдвинулись на место для его ликвидации. Для этого район обесточили, электричество вернут местным жителям по завершении работ.

На данный момент последствия инцидента еще устраняют, на месте продолжают работу аварийные бригады электрослужбы, спасатели и медики.

