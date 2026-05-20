Водитель самосвала задел ЛЭП и погиб в пригороде Хабаровска

Сегодня в пригороде Хабаровска водитель грузового автомобиля погиб из-за нарушения техники безопасности. Инцидент произошел примерно в 9:00 по местному времени в селе Мирное недалеко от микрорайона «Солнечный город». Очевидец, позвонивший в пожарно-спасательную службу, рассказал, что водитель самосвала выполнял маневр на стройплощадке, в результате чего задел высоковольтные провода поднятым кузовом. По предварительным данным, мужчина скончался на месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».