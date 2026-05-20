Водитель «Тойоты» насмерть сбил мужчину на трассе в Приморье

На 493-м километре дороги Хабаровск — Владивосток произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Noah сбил 49-летнего мужчину, который впоследствии скончался. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По предварительной информации, пешеход шел вдоль проезжей части попутно направлению движения транспорта. Человек за рулем Toyota Noah поздно заметил силуэт и совершил наезд. Пострадавший получил тяжелую травму черепа. Врачи пытались довезти его до больницы города Спасск-Дальний, но мужчина умер в карете скорой медицинской помощи.
Стаж управлявшего иномаркой автомобилиста составляет 16 лет, за последний год его ни разу не привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
«Пешеход двигался вдоль проезжей части дороги попутно движению автомобиля Toyota Noah, водитель которого поздно заметил человека и допустил на него наезд», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
По факту смертельной аварии полицейские проводят проверку. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства трагедии, а также ожидают результатов ряда назначенных профильных исследований.