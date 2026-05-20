В Омске утонул 39-летний предприниматель на Иртыше

В Омске на прошедших выходных произошёл несчастный случай на Иртыше. В районе лодочной станции «Дельфин» утонул 39-летний предприниматель.
По данным омского управления МВД, мужчина отдыхал с компанией возле лодочной станции. Предварительно, он мог утонуть ночью.
«На данный момент его тело не найдено», — сообщили в полиции.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, 16 мая в Кировском округе Омска произошёл ещё один случай на Иртыше. 16-летний подросток прыгнул с пирса в воду и утонул. Его тело также продолжают искать.