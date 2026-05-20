У предполагаемого сбытчика наркотиков в Иркутске обнаружили более 2,5 млн рублей

40-летний местный житель запрещённые вещества хранил у себя дома.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 мая. В Иркутске задержали предполагаемого сбытчика крупной партии наркотических веществ. У 40-летнего подозреваемого дома обнаружили более полкилограмма наркотиков и крупную сумму денег.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержание проводили сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. Злоумышленника задержали после сбыта около 2 грамм наркотиков растительного происхождения.

В ходе обыска жилища мужчины в комнатах нашли свыше 512 граммов растительных запрещённых веществ. В машине иркутянина также обнаружили 322 и 190 граммов других наркотиков, спрятанных в спичечный коробок. Вместе с тем у злоумышленника оказались весы, упаковочный материал для запрещённого товара и более 2,5 млн рублей наличными. Деньги мужчина предположительно получил за сбыт наркотиков.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228.1.

Ранее агентство рассказывало, что в Приангарье во время масштабного авторейда изъяли наркотики и оружие у водителей авто. Полицейские и сотрудники ФСБ проверили почти 19 тысяч машин.