У предполагаемого сбытчика наркотиков в Иркутске обнаружили более 2,5 млн рублей

В ходе обыска жилища мужчины в комнатах нашли свыше 512 граммов растительных запрещённых веществ. В машине иркутянина также обнаружили 322 и 190 граммов других наркотиков, спрятанных в спичечный коробок. Вместе с тем у злоумышленника оказались весы, упаковочный материал для запрещённого товара и более 2,5 млн рублей наличными. Деньги мужчина предположительно получил за сбыт наркотиков.