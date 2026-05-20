В Комсомольске-на-Амуре водителя без прав остановили выстрелами в колеса

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ДПС применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль нарушителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ночное время инспекторы подали водителю сигнал об остановке. Но автомобиль не остановился, а ускорился и стал скрываться, выезжая на встречную полосу и игнорируя дорожные знаки и разметку. Полицейские поехали за ним, требуя остановиться, но водитель продолжал их игнорировать. Сотрудники ДПС применили табельное оружие, и после прицельного выстрела в колесо нарушитель остановился. Никто не пострадал.
Выяснилось, что у 18-летнего трезвого водителя нет и никогда не было водительских прав, документов о регистрации машины он тоже не имел. В автомобиле находились пассажирки 14 и 16 лет. Полицейские вызвали на место происшествия их матерей и составили протоколы о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних.
— На водителя составлены административные материалы за совершение правонарушений, он доставлен в дежурную часть отдела полиции № 4 для дальнейших разбирательств. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
