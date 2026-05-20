В Комсомольске-на-Амуре водителя без прав остановили выстрелами в колеса

В ночное время инспекторы подали водителю сигнал об остановке. Но автомобиль не остановился, а ускорился и стал скрываться, выезжая на встречную полосу и игнорируя дорожные знаки и разметку. Полицейские поехали за ним, требуя остановиться, но водитель продолжал их игнорировать. Сотрудники ДПС применили табельное оружие, и после прицельного выстрела в колесо нарушитель остановился. Никто не пострадал.