Искитимец получил срок за растрату 350 тысяч, выданных на развитие своего дела

Суд установил, что подсудимый состоял на учёте в налоговом органе как индивидуальный предприниматель. Он подал в Центр социальной поддержки населения Искитимского района заявление на заключение социального контракта. Однако не имел намерения реально вести предпринимательскую деятельность. Получив выплату в размере 350 тысяч рублей, мужчина потратил деньги на личные нужды, не связанные с исполнением обязательств по контракту. Для отчётности он предоставил в учреждение заведомо ложные и недостоверные сведения.