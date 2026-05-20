Искитимец получил срок за растрату 350 тысяч, выданных на развитие своего дела

Искитимский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, похитившему 350 тысяч рублей, выделенных государством на развитие бизнеса. Мужчина признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Суд установил, что подсудимый состоял на учёте в налоговом органе как индивидуальный предприниматель. Он подал в Центр социальной поддержки населения Искитимского района заявление на заключение социального контракта. Однако не имел намерения реально вести предпринимательскую деятельность. Получив выплату в размере 350 тысяч рублей, мужчина потратил деньги на личные нужды, не связанные с исполнением обязательств по контракту. Для отчётности он предоставил в учреждение заведомо ложные и недостоверные сведения.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и согласился с обстоятельствами совершённого преступления. Причинённый государству ущерб был им возмещён в полном объёме, что суд учёл при вынесении решения.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.