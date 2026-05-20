Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночную охоту на косулю тувинцы лишились УАЗа и карабинов

Ночью браконьеры выследили самца сибирской косули: один сидел за рулем, второй из кузова навел тепловизор и выстрелил.

Четверо жителей Тувы в феврале 2026 года приехали на УАЗ «Патриот» в Ермаковский район, в заказник «Гагульская котловина». Охота там запрещена, но компания прихватила с собой два карабина, оптику и тепловизор. Ночью браконьеры выследили самца сибирской косули: один сидел за рулем, второй из кузова навел тепловизор и выстрелил. Тушу освежевали ножом, мясо загрузили в машину, но не успели уехать.

Их задержали полицейские вместе с госохотнадзором прямо во время рейда. Улики были настолько весомыми, что мужчины сразу признали вину и добровольно возместили ущерб в 200 тысяч рублей.

Суд назначил каждому по 60 тысяч штрафа. Но главным наказанием стала конфискация: в доход государства ушли сам УАЗ, оба охотничьих карабина, дорогой тепловизионный прицел и нож. Владельцы пытались оспорить изъятие машины, но закон оказался беспощаден к тем, кто вышел на охоту в заказник, даже с чистосердечным раскаянием.