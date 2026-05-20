За ночную охоту на косулю тувинцы лишились УАЗа и карабинов

Четверо жителей Тувы в феврале 2026 года приехали на УАЗ «Патриот» в Ермаковский район, в заказник «Гагульская котловина». Охота там запрещена, но компания прихватила с собой два карабина, оптику и тепловизор. Ночью браконьеры выследили самца сибирской косули: один сидел за рулем, второй из кузова навел тепловизор и выстрелил. Тушу освежевали ножом, мясо загрузили в машину, но не успели уехать.