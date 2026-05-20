За ночную охоту на косулю тувинцы лишились УАЗа и карабинов

Четверо жителей Тувы в феврале 2026 года приехали на УАЗ «Патриот» в Ермаковский район, в заказник «Гагульская котловина». Охота там запрещена, но компания прихватила с собой два карабина, оптику и тепловизор. Ночью браконьеры выследили самца сибирской косули: один сидел за рулем, второй из кузова навел тепловизор и выстрелил. Тушу освежевали ножом, мясо загрузили в машину, но не успели уехать.
Их задержали полицейские вместе с госохотнадзором прямо во время рейда. Улики были настолько весомыми, что мужчины сразу признали вину и добровольно возместили ущерб в 200 тысяч рублей.
Суд назначил каждому по 60 тысяч штрафа. Но главным наказанием стала конфискация: в доход государства ушли сам УАЗ, оба охотничьих карабина, дорогой тепловизионный прицел и нож. Владельцы пытались оспорить изъятие машины, но закон оказался беспощаден к тем, кто вышел на охоту в заказник, даже с чистосердечным раскаянием.