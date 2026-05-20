Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин заинтересовался подростками, стрелявшими в охранника в Новосибирске

Подростки нападали на жителей в районе заброшенного торгового центра в Новосибирске.

Источник: Om1 Новосибирск

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о противоправных действиях группы подростков в Новосибирской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Поводом стали публикации в соцсетях. В них говорится, что в Новосибирске в районе заброшенного торгового центра подростки якобы регулярно применяют насилие к местным жителям.

«Кроме того, один из них выстрелил в работника частного охранного предприятия и скрылся с места происшествия на автомобиле», — говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы СК РФ по Новосибирской области уже расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Бадулину представить актуальный доклад о ходе расследования. Также в нём должны быть отражены новые доводы, которые появились в публикациях.