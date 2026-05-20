Бастрыкин заинтересовался подростками, стрелявшими в охранника в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о противоправных действиях группы подростков в Новосибирской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Поводом стали публикации в соцсетях. В них говорится, что в Новосибирске в районе заброшенного торгового центра подростки якобы регулярно применяют насилие к местным жителям.
«Кроме того, один из них выстрелил в работника частного охранного предприятия и скрылся с места происшествия на автомобиле», — говорится в сообщении ведомства.
Следственные органы СК РФ по Новосибирской области уже расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Бадулину представить актуальный доклад о ходе расследования. Также в нём должны быть отражены новые доводы, которые появились в публикациях.