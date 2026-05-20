Хабаровские электрические сети устраняют последствия ДТП в Хабаровском районе

Хабаровские электрические сети ведут восстановление энергоснабжения потребителей п. Тополево, с. Мирное, с. Скворцово, частично с. Восточное нарушенное в результате ДТП с участием большегруза, сообщает пресс-служба компании.
«На данный момент специалисты приступили к выводу в ремонт линий электропередачи для допуска сотрудников МЧС для тушения автомобиля, с последующим восстановлением поврежденных проводов линии», — говорится в сообщении.
Собственник большегруза на данный момент не определён.
Частично электроснабжение потребителей восстановлено по ремонтным схемам, остаются погашенные потребители с. Тополево порядка 12 тысяч жителей, с/з КГБУЗ «Хабаровская РБ».
Ориентировочное время восстановления повреждений на ВЛ и включение в работу 17−00 20.05.2026.
Ранее стало известно, что водитель грузовика погиб от удара током. Мужчина находился на стройплощадке в жилом районе «Солнечный город» и, подняв кузов для разгрузки, случайно задел линию электропередачи.
В результате мощного электрического разряда кабина грузовика загорелась, а водитель, получив серьёзные травмы, сумел выбраться из машины, но скончался до приезда медиков. На место происшествия прибыли пожарные и врачи, однако спасти мужчину не удалось. Для обеспечения безопасности район был временно отключён от электроснабжения.