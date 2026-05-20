Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские электрические сети устраняют последствия ДТП в Хабаровском районе

Водитель грузовика поднял кузов для разгрузки и лучайно задел линию электропередачи.

Источник: AmurMedia

Хабаровские электрические сети ведут восстановление энергоснабжения потребителей п. Тополево, с. Мирное, с. Скворцово, частично с. Восточное нарушенное в результате ДТП с участием большегруза, сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент специалисты приступили к выводу в ремонт линий электропередачи для допуска сотрудников МЧС для тушения автомобиля, с последующим восстановлением поврежденных проводов линии», — говорится в сообщении.

Собственник большегруза на данный момент не определён.

Частично электроснабжение потребителей восстановлено по ремонтным схемам, остаются погашенные потребители с. Тополево порядка 12 тысяч жителей, с/з КГБУЗ «Хабаровская РБ».

Ориентировочное время восстановления повреждений на ВЛ и включение в работу 17−00 20.05.2026.

Ранее стало известно, что водитель грузовика погиб от удара током. Мужчина находился на стройплощадке в жилом районе «Солнечный город» и, подняв кузов для разгрузки, случайно задел линию электропередачи.

В результате мощного электрического разряда кабина грузовика загорелась, а водитель, получив серьёзные травмы, сумел выбраться из машины, но скончался до приезда медиков. На место происшествия прибыли пожарные и врачи, однако спасти мужчину не удалось. Для обеспечения безопасности район был временно отключён от электроснабжения.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше