Во Владивостоке после жалобы горожанки задержали нетрезвого мужчину

Во Владивостоке на улице Некрасовской в Первореченском районе полиция проверяет информацию о происшествии, связанном с конфликтом и возможным нанесением телесных повреждений. Об этом написал Telegram-канал «Полиция Приморья».
Полицейские увидели в соцсетях запись о том, как на улице Некрасовской мужчина ведёт себя агрессивно и нарушает порядок рядом с торговым центром. В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление от 38-летней местной жительницы: она указала, что около этого торговца стоит мужчина, который ведёт себя неадекватно и мешает окружающим.
После этого на место прибыли сотрудники Росгвардии, нашли гражданина, находившегося в состоянии опьянения, и передали его врачам. Сейчас человек находится в медицинском учреждении, а полиция разбирается в том, что произошло и были ли причинены кому-то телесные повреждения.
Служащие полиции опрашивают свидетелей, изучают видео с камер наблюдения и уточняют детали произошедшего. По итогам проверки будет принято решение, которое полиция считает правомерным и обоснованным на основе собранных данных.