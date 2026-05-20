В пригороде Хабаровска водитель самосвала задел опору ЛЭП и погиб от удара током

В пригороде Хабаровска водитель самосвала погиб от удара током после того, как задел кузовом линию электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел утром 20 мая в микрорайоне Солнечный город села Мирное. Водитель самосвала, подымая кузов, задел высоковольтный кабель на линии электропередачи.
По предварительным данным, мужчина скончался от удара током. Также загорелись покрышки грузовика.
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Обстоятельства происшествия установят сотрудники следственных органов.
