В Усолье женщину осудили за нападение с ножом на бывшего супруга

IrkutskMedia, 20 мая. В Усолье-Сибирском суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью бывшему супругу с применением ножа. Конфликт произошёл во время совместного распития алкоголя на почве ревности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Как установил суд, во время ссоры подсудимая ударила бывшего супруга ножом в грудную клетку. Причиной конфликта стали претензии со стороны потерпевшего после того, как женщина отказалась снова жить с ним одной семьёй. Кроме того, она не согласилась оставлять с бывшим супругом их общего сына в ночное время.
Скорую помощь пострадавшему вызвали соседи. После произошедшего женщина уехала, чтобы отвезти детей домой, однако позже вернулась, поскольку переживала за состояние бывшего супруга. В дальнейшем она извинилась перед мужчиной и помогала ему во время восстановления.
Усольский городской суд признал подсудимую виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил ей 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом суд учёл неотбытую часть наказания по предыдущему приговору за аналогичное преступление.
Вместе с тем реальное отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребёнком осуждённой 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.
