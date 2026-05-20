Дело о ЧП в стрелковом клубе Приморья направлено в кассационный суд

Инцидент произошел летом 2023 года. Девушка приехала в тир, чтобы укрепить свои навыки стрельбы. В нарушение инструкций и правил о запрете передачи личного оружия ей выдали пистолет. Во время занятия она случайно выстрелила в себя. Ранение оказалось серьезным и было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Районная инстанция признала хозяина заведения виновным и вынесла ему обвинительный приговор.