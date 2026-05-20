В Приморье число погибших в ДТП с участием большегрузов выросло на 200%

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Более 30 ДТП с участием большегрузного транспорта произошло на дорогах Приморского края в 2026 году — этот показатель сократился по сравнению с 2025 годом, однако кратно выросло число погибших в таких авариях. Об этом в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю Юрий Колесников.
«К сожалению, на сегодня мы констатируем факт того, что на территории Приморского края шесть человек погибло — это рост на 200%. Но по количеству ДТП (зарегистрировано 34 аварии — прим. ТАСС.) и по раненым — эти показатели приблизительно на 20% ниже, чем в 2025 году. Множество фактов нарушений выявлено — у нас составлено более 2,5 тыс. материалов в отношении водителей грузового транспорта. Здесь и юридические лица, и физические. Очень много замечаний у нас по перевозке грузов», — сказал Колесников.
По его словам, в большинстве случаев нарушает правила ПДД и перевозки грузов транспорт, принадлежащий юридическим лицам. Нарушения касаются в том числе технического состояния автомобилей и требований к водительскому составу. В 2026 году Госавтоинспекция выявляла на дорогах Приморья водителей грузовиков в состоянии опьянения или лишенных водительских прав. Колесников подчеркнул, что ДТП с участием грузового транспорта по тяжести последствий, как правило, превосходит аварии, в которых участвуют легковые авто.
«В этом году мы чудом избежали тяжких последствий — в Артеме при повороте с грузового транспорта упал контейнер, который не был в закреплен надлежащим образом. Это свидетельствует о том, что юридическое лицо и сам водитель не исполняет предписанных обязанностей», — добавил он.
Для профилактики нарушений весовых и габаритных параметров, установленных для грузового транспорта в Приморье оборудованы восемь автоматических пунктов весогабаритного контроля. Они были установлены в рамках концессионного соглашения с региональным правительством компанией «Цифровое Приморье». С 1 января 2026 полноценная работа семи автоматических пунктов возобновилась после их модернизации и ремонта дорожного полотна, еще один в течение трех месяцев работал в тестовом режиме.