Хабаровчанку оштрафовали за сатанизм

В Хабаровске суд оштрафовал горожанку за публичную демонстрацию сатанинской символики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Наклейку и запрещенной символикой международного движения сатанистов хабаровчанка разместила на задней двери автомобиля и передвигалась на нем, тем самым демонстрируя ее публично.
Свою вину она признала, но утверждала в суде, что не сатанистка. Наклейку с головой козы она купила на торговой площадке и, по ее словам, считала, что это символ движения байкеров. Узнав о ее значении, хабаровчанка удалила запрещенную наклейку еще до составления протокола.
— Индустриальный районный суд признал горожанку виновной в административном правонарушении, но учел признание вины, совершение впервые и устранение нарушений закона. Суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, 23 июля 2025 года сатанизм признали экстремизмом в России.