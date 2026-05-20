Хабаровчанку оштрафовали за сатанизм

Запрещённую наклейку горожанка разместила на автомобиле.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд оштрафовал горожанку за публичную демонстрацию сатанинской символики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наклейку и запрещенной символикой международного движения сатанистов хабаровчанка разместила на задней двери автомобиля и передвигалась на нем, тем самым демонстрируя ее публично.

Свою вину она признала, но утверждала в суде, что не сатанистка. Наклейку с головой козы она купила на торговой площадке и, по ее словам, считала, что это символ движения байкеров. Узнав о ее значении, хабаровчанка удалила запрещенную наклейку еще до составления протокола.

— Индустриальный районный суд признал горожанку виновной в административном правонарушении, но учел признание вины, совершение впервые и устранение нарушений закона. Суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, 23 июля 2025 года сатанизм признали экстремизмом в России.