В Приморье завершили расследование о хищениях 8,6 млн руб. у участников СВО

В Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая похищала деньги участников специальной военной операции. По данным Следственного комитета России по Приморскому краю, уголовное преследование идёт в отношении трёх местных жителей.
Мужчин обвиняют в пяти эпизодах мошенничества, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Кроме того, фигурирует покушение на мошенничество по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, с 2024 по 2025 год житель Октябрьского района Приморского края создал преступную схему и организованную группу. Его целями стало незаконное обогащение за счёт денег участников контракта с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции.
Члены группы планировали завладеть региональными и федеральными выплатами, положенными заключившим контракт. Для реализации замысла организатор привлёк двух соучастников.
Они подыскивали социально необеспеченных граждан и вводили их в заблуждение относительно своих целей. После этого фигуранты помогали им заключить контракт с Министерством обороны РФ. Затем злоумышленники обманным путём получали доступ к банковским счетам будущих военнослужащих. В ряде случаев доступ оформляли через нотариальные доверенности.
После того как участники контракта уезжали в зону проведения специальной военной операции, члены группы снимали деньги с их счетов. В результате противоправных действий потерпевшими стали пять человек. Общая сумма похищенных средств составила 8,6 млн рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Преступную деятельность фигурантов пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.