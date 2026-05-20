На Сахалине собрали почти 260 куб. м нефти после естественного выхода

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты собрали почти 260 куб. м нефти у поселения Катангли на Сахалине, где произошел естественный выход. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Сахалинской области.
«Продолжается ликвидация последствий естественного выхода нефти в районе Катангли Ногликского муниципального округа. Всего на данный момент собрано 258 куб. м нефтесодержащей жидкости», — проинформировали в правительстве.
В работах задействованы пять единиц техники и пять человек личного состава, уточнили власти региона.
Естественный выход нефти у Катангли произошел 11 мая. К ликвидации приступила АО «Независимая нефтегазовая компания» и компании «Экоспас». Работы, как сообщали в правительстве Сахалинской области на прошлой неделе, должны были занять от трех до пяти дней.
Для защиты озера Катангли, которое находится примерно в 150 м от места просачивания нефти, были выставлены боновые заграждения. Озеро, как утверждается, — вне опасности. В самом поселении проживает несколько десятков человек.
О нефти на Сахалине.
Естественные нефтяные выходы, один из которых появился в поселке Катангли, характерны для севера Сахалина, их фиксировали еще до начала промышленной добычи, сообщил ТАСС замдиректора Технического нефтегазового института Сахалинского государственного университета кандидат технических наук Денис Новиков.
«Север Сахалина, где расположено месторождение, издавна известен такими явлениями. Здесь нефтеносные пласты залегают близко к поверхности, а рельеф и тектоническая активность способствуют тому, что нефть может мигрировать наверх через проницаемые каналы. Это приводит к регулярным естественным нефтепроявлениям, которые фиксировались здесь еще до начала промышленной добычи», — сказал Новиков.
Катангли — далеко не единственное месторождение Сахалина, где проявляются естественные выходы нефти, добавил эксперт. Подобные явления проявлялись на месторождении Центральная Оха, которое находится в черте города Оха. Для предотвращения загрязнения окружающей среды на таких месторождениях строились специальные сооружения, так называемые нефтеловушки. Первые такие появились в Охе еще в 30-х годах прошлого века.
«Никакой связи между естественными выходами нефти и истощением пластов нет. Кроме того, выходы нефти могут быть из пластов и пропластков, которые не участвуют в разработке в силу ничтожности запасов нефти», — пояснил Новиков. «Местные жители — нивхи, эвенки и другие народы — давно знали о местах, где нефть выходила на поверхность: в районе реки Оха и других территориях северного Сахалина. В 1878—1879 годах Филипп Павлов, работавший на купца Алексея Иванова, собрал бутылку нефти из одной из таких ям и привез ее в Николаевск-на-Амуре. Купец Иванов, осознав ценность находки, отправил своих людей обратно на Сахалин для изучения местности. В дальнейшем эти выходы нефти стали отправной точкой для геологических экспедиций и бурения первых скважин, что и привело к развитию нефтедобычи на Сахалине», — рассказал эксперт.