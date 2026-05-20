На Сахалине собрали почти 260 куб. м нефти после естественного выхода

«Никакой связи между естественными выходами нефти и истощением пластов нет. Кроме того, выходы нефти могут быть из пластов и пропластков, которые не участвуют в разработке в силу ничтожности запасов нефти», — пояснил Новиков. «Местные жители — нивхи, эвенки и другие народы — давно знали о местах, где нефть выходила на поверхность: в районе реки Оха и других территориях северного Сахалина. В 1878—1879 годах Филипп Павлов, работавший на купца Алексея Иванова, собрал бутылку нефти из одной из таких ям и привез ее в Николаевск-на-Амуре. Купец Иванов, осознав ценность находки, отправил своих людей обратно на Сахалин для изучения местности. В дальнейшем эти выходы нефти стали отправной точкой для геологических экспедиций и бурения первых скважин, что и привело к развитию нефтедобычи на Сахалине», — рассказал эксперт.