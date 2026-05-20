Дрозденко: над Ленинградской областью сбит дрон ВСУ, боевая работа продолжается

На данный момент российскими силами противовоздушной обороны сбит один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Как отметил губернатор, боевая работа продолжается.
Ранее Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Глава региона также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
До этого губернатор Вячеслав Федорищев объявил в Самарской области ракетную опасность.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.