Самолёт из Иркутска экстренно приземлился в Сургуте из-за дебошира на борту

IrkutskMedia, 20 мая. Вчера вечером в аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт, следовавший маршрутом Москва — Иркутск. Причиной приземления стал дебош на борту судна.
Как рассказала в своём тг-канале (18+) официальный представитель МВД России Ирина Волк, после приземления судна в аэрогавани Сургута одного из пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции.
Во время задержания правоохранители выяснили, что пассажир бизнес-класса выражался нецензурной бранью и оскорблял представителей авиакомпании, совершавшей рейс. На замечания дебошир никак не реагировал. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
В ближайшее время действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
Как следует из данных сайта по отслеживанию полётов Flightradar24, рейс SU1446 после незапланированной посадки продолжил полёт в Иркутск. В столице Приангарья самолёт благополучно приземлился в 22.30 по местному времени.
