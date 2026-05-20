Самолёт из Иркутска экстренно приземлился в Сургуте из-за дебошира на борту

Мужчину задержала транспортная полиция.

Источник: Patrick Konior/CC0

IrkutskMedia, 20 мая. Вчера вечером в аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт, следовавший маршрутом Москва — Иркутск. Причиной приземления стал дебош на борту судна.

Как рассказала в своём тг-канале (18+) официальный представитель МВД России Ирина Волк, после приземления судна в аэрогавани Сургута одного из пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции.

Во время задержания правоохранители выяснили, что пассажир бизнес-класса выражался нецензурной бранью и оскорблял представителей авиакомпании, совершавшей рейс. На замечания дебошир никак не реагировал. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

В ближайшее время действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

Как следует из данных сайта по отслеживанию полётов Flightradar24, рейс SU1446 после незапланированной посадки продолжил полёт в Иркутск. В столице Приангарья самолёт благополучно приземлился в 22.30 по местному времени.

Ранее агентство рассказывало, что пассажиру рейса Хабаровск — Иркутск грозит штраф за курение на борту самолета. Нарушителем оказался 27-летний житель Южно-Сахалинска.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше