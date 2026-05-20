В Башкирии ищут браконьера, застрелившего лосиху во время родов

Инцидент произошел на границе Кармаскалинского и Иглинского районов 30 апреля.

Источник: Башинформ

Факт незаконной охоты расследует полиция и минэкологии региона.

Как сообщили в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», случай поражает своей жестокостью.

Охотник встретил в лесу стельную лосиху. Она уже родила первого своего малыша, а когда начала рожать второго, он ее подстрелил. Более того, браконьер вытащил второго лосенка, разделал тушу лосихи и убил переломом шеи первого новорожденного. Туши животных он раскидал по лесу и скрылся.

Известно, что на место выезжала оперативная бригада из сотрудников полиции и охотинспектора министерства природопользования и экологии республики.

Напомним, что по правилам охоты отстрел любых самок с детенышами, а также животных в период их воспроизводства является браконьерством и преследуется по закону. Более того, весной охотиться на копытных животных запрещено. Сезон охоты откроется лишь в сентябре.

Фотоматериалы с места происшествия представлены в соцсетях центра реабилитации.