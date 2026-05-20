Суд конфисковал квартиру челябинки за махинации с регистрацией иностранцев

В Калининском районном суде Челябинска вынесли приговор 55-летней местной жительнице, которая на протяжении полутора лет фиктивно прописывала в своей квартире иностранцев. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Установлено, что собственница недвижимости с января 2024 года по сентябрь 2025-го за деньги поставила на учет 76 граждан стран ближнего зарубежья. При этом в квартире они не проживали.
В отношении женщины возбудили уголовные дела о фиктивной регистрации иностранцев. Суд, изучив материалы, назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей и три года принудительных работ с удержанием 10%. Кроме того, квартиру осужденной конфисковали в доход государства.
