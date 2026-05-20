Во Владивостоке ищут мужчину, ударившего ногой 10-летнего мальчика

Во Владивостоке ищут мужчину, который на переходе нанёс удар 10-летнему мальчику. Ребёнок получил травму руки, а родители обратились в полицию, сообщил Telegram-канал DPS VL | Владивосток.
По данным канала, всё произошло утром 18 мая, когда школьник возвращался с тренировки и шёл от «Динамо» к остановке «Семёновская». На «зебре» он попытался быстро перебежать дорогу, когда идущий навстречу незнакомый мужчина средних лет внезапно ударил его ногой. Как видно на кадрах, записанных камерой видеонаблюдения, никаких причин для этого неадекватного поступка не было.
У мальчика диагностировали ушиб руки. Тяжёлых последствий удалось избежать, но случившееся стало для школьника сильным стрессом. Родители опубликовали запись инцидента в социальных сетях в надежде, что напавшего удастся опознать.