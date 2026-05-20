ПВО отразили атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Наши ПВО отразили налет беспилотников, который был направлен на промзону Невинномысска. По оперативной информации, пострадавших нет, разрушений нет. Спасибо защитникам нашего неба. Режим беспилотной опасности в крае пока продолжает действовать. Сохраняйте бдительность и осторожность», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.