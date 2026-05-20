Юного футбольного вундеркинда убили за появление «не в том районе»

В Колумбии уличные бандиты убили 13-летнего футболиста Кристиана Фабиана Рондона Мендеса после тренировки. Об этом сообщает Need To Know.
Нападение произошло вечером 16 мая в городе Пьедекуэста. По данным издания, двое мужчин подошли к подростку на улице и заявили, что он «не из этого района».
После этого один из нападавших ударил школьника ножом в грудь. Преступники скрылись с места происшествия на мотоцикле.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
Мендес играл за молодежную команду местного клуба «Спортинг» и считался перспективным футболистом. Мать подростка рассказала журналистам, что сын с детства жил футболом и мечтал однажды выступать за клуб «Америка» из города Кали, который 15 раз выигрывал чемпионат Колумбии.
После убийства власти объявили награду за информацию о нападавших. За сведения, которые помогут задержать преступников, пообещали 15 миллионов колумбийских песо — около 285 тысяч рублей.
