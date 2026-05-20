ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в областном центре повреждена кровля многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что на местах происшествий работают оперативные службы. Проводится уточнение информации о возможных иных последствиях атаки.