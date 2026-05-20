В Черемхове задержали подозреваемого в разбойном нападении

При задержании у него нашли 10 тысяч рублей из украденного, пистолет и складной нож. Остальные деньги задержанный уже успел потратить на развлечения и обновки: купил спортивный костюм, кепку и кроссовки. Свою вину он признал. Заведено уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу. Директор магазина поблагодарила полицейских за оперативную работу.