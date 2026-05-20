Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхове задержали подозреваемого в разбойном нападении

Мужчина пригрозил расправой продавцу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове полицейские за сутки раскрыли разбойное нападение на комиссионный магазин. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, у подозреваемого изъяли нож, страйкбольный пистолет и остатки украденных денег.

— Мужчина зашел в скупку под видом продажи мобильника. Получив отказ, прошел за прилавок и, размахивая страйкбольным пистолетом, забрал из кассы больше 50 тысяч рублей. Продавец попыталась помешать, но грабитель пригрозил расправой и скрылся. Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

При задержании у него нашли 10 тысяч рублей из украденного, пистолет и складной нож. Остальные деньги задержанный уже успел потратить на развлечения и обновки: купил спортивный костюм, кепку и кроссовки. Свою вину он признал. Заведено уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу. Директор магазина поблагодарила полицейских за оперативную работу.