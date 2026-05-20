Мать самого разыскиваемого убийцы России раскрыла правду о его смерти: «Никто не вызвал скорую»

Сбежавший от правосудия самый разыскиваемый убийца Семен Ермолинский, за голову которого обещали миллион рублей, долгие годы скрывался в Белоруссии под чужим именем и строил карьеру писателя-фантаста. Его мать рассказала о последних днях душегуба в беседе с корреспондентами KP.RU.
Валентина Ермолинская впервые рассказала журналистам, что ее сын умер от последствий коронавируса в чужой квартире, так и не дождавшись помощи.
«Семен стал довольно известным писателем. Творил под псевдонимом Андрей Миллер. Даже стримы проводил. Но всегда скрывал свое лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида. Легкие у него сгорели», — поделилась женщина.
Ермолинская подтвердила, что российская полиция опознала беглеца только благодаря его собственной беспечности. Когда милиционеры обыскивали квартиру в Минске, они нашли не только поддельные документы на фамилию Миллера, но и настоящий паспорт Ермолинского, который лежал в шкафу. Вся правда вскрылась после экспертизы ДНК, для которой мать убийцы сдала свои образцы.
На надгробии Ермолинского его родные написали две фамилии — Андрей Миллер и Ермолинский С. А. Роман ЛЯЛИН.
Родственница убийцы призналась, что все эти годы не общалась с сыном, чтобы не выдать его полиции. Она пояснила, что даже дни рождения отмечала в ресторанах, где постоянно дежурили оперативники, ожидавшие появления беглеца.
Стоит рассказать, как Ермолинский со своей бандой стали настоящим ужасом для жителей Урала. 15 лет назад маньяки начали убивать безобидных прохожих ради легкой наживы и забирали у них всё, что могло представлять ценность — деньги, карты и даже вещи.
Самый разыскиваемый убийца России стал известным писателем — и умер, скрываясь от всех: «Поклонники поставили памятник».