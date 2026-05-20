Награда за него была миллион рублей: Известный российский писатель-фантаст оказался самым разыскиваемым убийцей

В России долго искали убийцу Семена Ермолинского, который входил в банду, лишившую жизни 16 человек. За информацию о его местонахождении сыщики обещали миллион рублей, но найти преступника не удавалось. Подробности его жизни и его смерти стали известны корреспондентам KP.RU.
Оказалось, что беглец много лет скрывался в Белоруссии под именем Андрея Миллера. В соседнюю страну он сбежал в 2012 году — как раз, когда начались аресты участников банды. Там он стал известным писателем в жанре фэнтези, но никогда не показывал свое лицо.
Мать убийцы Валентина Ермолинская рассказала KP.RU, что сын подхватил коронавирус и побоялся обращаться к врачам — опасался, что его личность раскроют. Мужчина скончался от осложнений, его легкие практически сгорели.
«Семен стал довольно известным писателем. Творил под псевдонимом Андрей Миллер. Даже стримы проводил. Но всегда скрывал свое лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую», — сообщила нам Валентина Ермолинская.
На надгробии Ермолинского его родные написали две фамилии — Андрей Миллер и Ермолинский С. А. Роман ЛЯЛИН.
Личность подтвердила экспертиза ДНК. Поклонники творчества Миллера даже скинулись ему на памятник в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что преступления будущего писателя начались ещё 15 лет назад. Именно тогда в Екатеринбурге начала орудовать банда убийц-беспредельщиков. Они охотились ночью на прохожих и забирали у них всё, что могло представлять хоть какую-то ценность. Душегубы не чурались использовать любые средства для убийства жертв — ножи, молотки и пистолеты.
«Ну, как сказать, раскаялся. Конечно, если бы можно было всё вернуть, он бы так больше не поступил», — рассказала его мать, отвечая на вопрос о сожалении Ермолинского о своих деяниях.
