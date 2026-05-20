Стал известным писателем, но всегда скрывал лицо: Мать самого разыскиваемого убийцы сделала признание

Мать некогда самого разыскиваемого убийцы России Семена Ермолинского впервые рассказала, как он прожил более 10 лет в розыске. По словам женщины, её сын стал известным писателем-фантастом, но до самой смерти скрывал лицо и прятался под чужим именем. Родственница поделилась подробностями в беседе с корреспондентами KP.RU.
«Семен стал довольно известным писателем. Творил под псевдонимом Андрей Миллер. Даже стримы проводил. Но всегда скрывал свое лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида», — уточнила Валентина Ермолинская.
Пятнадцать лет назад в Екатеринбурге орудовала банда, жертвами которой стали 16 человек. Сыщики перекрыли все пути, но одному из самых опасных членов группировки, Семену Ермолинскому, удалось исчезнуть. Уголовный розыск оценил информацию о его местонахождении в 1 миллион рублей.
На надгробии Ермолинского его родные написали две фамилии — Андрей Миллер и Ермолинский С. А. Роман ЛЯЛИН.
Официальной причиной смерти Ермолинского стала сердечная недостаточность, но патологоанатомы увидели, что легкие сгорели из-за последствий ковида. Женщина пояснила, что полиция опознала его по старому паспорту, который он не выбросил. Экспертиза ДНК полностью подтвердила личность писателя-убийцы.
Самый разыскиваемый убийца России стал известным писателем — и умер, скрываясь от всех: «Поклонники поставили памятник».