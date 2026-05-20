Тренера по боксу в Свердловской области подозревают в истязаниях учеников

Следователи возбудили уголовное дело после информации о якобы истязаниях подопечных тренером по боксу в Каменске-Уральском. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Источник: ЕАН

По словам старшего помощника руководителя регионального СК Александра Шульги, уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ «Истязание». «Идет сбор и закрепление доказательств. Допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы», — уточнил представитель свердловского СК.

В соцсетях появились кадры, как учитель по единоборствам, предположительно, бьет своих учеников. На видео мужчина наносит ребенку сильные удары.

ЕАН писал, что в Екатеринбурге начался суд над Яковым Шушариным, избившим ребенка на горнолыжном комплексе «Уктус». Процесс проходит в закрытом режиме.