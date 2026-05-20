В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Вчера вечером в селе Султанаево на улице Казанской загорелся бревенчатый дом с верандой и надворной постройкой. В доме проживала многодетная семья.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате пострадал 59-летний хозяин дома. Мужчина получил обширные ожоги тела и дыхательных путей. Он госпитализирован в уфимскую городскую больницу № 18. Дети не пострадали.
Причину пожара выяснит дознаватель МЧС России.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше