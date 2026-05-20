Оперштаб: дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Белогородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по машине скорой помощи в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Отмечается, что водитель получил ранения.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией регионов РФ в течение шести часов.
Ранее KP.RU сообщал, что средства ПВО за сутки 19 мая сбили 651 украинский беспилотник и пять авиабомб ВСУ. Как заявили в Минобороны РФ, всего с начала СВО было уничтожено 148 843 вражеских БПЛА.
