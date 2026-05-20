В Башкирии по вине нетрезвого водителя погиб 13-летний ребенок

Как сообщают в ГАИ РБ, авария произошла на 25 км автодороги Иглино — Красный Восход. 22-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля «СЕАЗ», но не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. 13-летний пассажир, племянник водителя, от полученных травм скончался на месте происшествия.