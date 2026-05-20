Бездомная собака покусала ребёнка в Усть-Илимске

Администрация города выплатит компенсацию родителям пострадавшего мальчика.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 мая. В на катке стадиона «Юбилейный» в Усть-Илимске 12-летнего мальчика покусала бездомная собака. В медучреждении ребёнку назначили вакцинацию. Дело направили в суд.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, происшествие случилось в феврале 2026 года. Безнадзорное животное подбежало к ребёнку внезапно. Ребёнка госпитализировали. В лечебном учреждении пострадавшему поставили диагноз «укушенная ссадина левой голени».

Как установил суд, отловом и содержанием собак и кошек должна была заниматься администрация города. Однако исполнительный орган установил, что факт нападения бездомной собаки на человека указывает на то, что госорган недостаточно принимал меры по обращению с домашними животными без владельцев.

Несмотря на то, что на суде представитель ответчика иск не признал, городской администрации назначили выплатить родителям пострадавшего ребёнка компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

