Подростку из Коркино заменили условный срок на 2,5 года колонии

В Коркине по решению суда 16-летнему подростку заменили условное наказание реальным лишением свободы на 2,5 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: Аргументы и факты

По данным ведомства, подросток уже не раз привлекался к ответственности за грабёж, кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В мае 2025 года его осудили за кражи и грабёж, назначив обязательные работы и лечение у психиатра — с этим он справился.

Однако уже в декабре прошлого года суд снова вынес приговор: за шесть эпизодов краж подросток получил два с половиной года условно с таким же испытательным сроком. Несмотря на предоставленный шанс, юноша продолжил нарушать закон.

По ходатайству уголовно-исполнительной инспекции и подразделения по делам несовершеннолетних 18 мая 2026 года условное наказание заменили реальным. Постановлением суда осуждённый проведёт два года и шесть месяцев в колонии. Его взяли под стражу прямо в зале заседаний и отправили в следственный изолятор № 1.