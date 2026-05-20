Подростку из Коркино заменили условный срок на 2,5 года колонии

По данным ведомства, подросток уже не раз привлекался к ответственности за грабёж, кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В мае 2025 года его осудили за кражи и грабёж, назначив обязательные работы и лечение у психиатра — с этим он справился.
Однако уже в декабре прошлого года суд снова вынес приговор: за шесть эпизодов краж подросток получил два с половиной года условно с таким же испытательным сроком. Несмотря на предоставленный шанс, юноша продолжил нарушать закон.
По ходатайству уголовно-исполнительной инспекции и подразделения по делам несовершеннолетних 18 мая 2026 года условное наказание заменили реальным. Постановлением суда осуждённый проведёт два года и шесть месяцев в колонии. Его взяли под стражу прямо в зале заседаний и отправили в следственный изолятор № 1.