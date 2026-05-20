Суды Финляндии захлестнули дела о кражах кофе и шоколадных батончиков

Окружной суд Хельсинки столкнулся с резким ростом дел о мелких магазинных кражах, передает Yle. Из-за перегрузки судей рассмотрение крупных уголовных процессов в крупнейшем суде Финляндии откладывается на месяцы.
Председатель суда Сирпа Паккала сообщила, что количество дел о кражах с незначительным ущербом за несколько лет выросло с 4,1 тысячи до 6,6 тысячи. По ее словам, судьи вынуждены разбирать случаи, связанные с похищением бутылки воды стоимостью 50 центов или упаковки растворимого кофе за 1,29 евро.
Как уточняется, раньше расследования подобных эпизодов часто прекращали из-за малозначительности. Однако год назад полиция Хельсинки изменила подход и начала расследовать каждый такой случай. В результате отдел ускоренного производства при окружном суде оказался перегружен. Туда уже перевели сотрудников из других подразделений, однако нагрузка продолжила расти и затронула отделы, которые ранее занимались более тяжкими преступлениями.
Одним из примеров стало дело о краже в магазине в центре Хельсинки. В ноябре прошлого года охрана задержала мужчину, который положил в карман шоколадный батончик. Позже в его рюкзаке нашли продукты на 10 евро. Товар вернули магазину, однако полиция начала расследование, а суд в феврале назначил мужчине штраф в 70 евро с учетом его доходов.
С начала июня в Финляндии вступит в силу новая процедура рассмотрения подобных дел. Если обвиняемый признает вину и согласится на заочное разбирательство, суд сможет вынести решение в письменной форме. Максимальное наказание при таком порядке увеличат с девяти месяцев до одного года лишения свободы.
В окружном суде Хельсинки считают, что изменения не снизят нагрузку, поскольку число краж продолжает расти. Финская полиция еще прошлым летом сообщала о резком увеличении количества подобных преступлений.
На этом фоне магазины начали отказываться от касс самообслуживания, которые активно внедрялись в последние годы. В ряде торговых точек покупателей просят показывать содержимое сумок на выходе. Кроме того, в магазинах стали чаще использовать сигнализацию на товарах, а часть продукции, включая алкоголь и дорогие специи, убирают из свободного доступа.
Читайте также: Санкции ударили по кошелькам финнов и взвинтили цены на мебель.