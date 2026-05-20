Суды Финляндии захлестнули дела о кражах кофе и шоколадных батончиков

Как уточняется, раньше расследования подобных эпизодов часто прекращали из-за малозначительности. Однако год назад полиция Хельсинки изменила подход и начала расследовать каждый такой случай. В результате отдел ускоренного производства при окружном суде оказался перегружен. Туда уже перевели сотрудников из других подразделений, однако нагрузка продолжила расти и затронула отделы, которые ранее занимались более тяжкими преступлениями.