872 красноярца отравились химией с начала 2026

За январь — март 2026 года в Красноярском крае зарегистрировано 872 случая острых химических отравлений, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Цифра осталась на уровне того же периода прошлого года.
Взрослые пострадали в 770 случаях. Основной удар пришёлся на безработных — 546 отравившихся, причём чаще всего это были мужчины (619).
Среди причин лидируют спиртное и запрещённые вещества: 297 человек отравились алкоголем, 229 — зельем. На эти две категории пришлось 526 из 872 всех инцидентов.
В ведомстве призывают жителей края внимательнее относиться к качеству употребляемых продуктов.
Напомним, ранее массовое отправление произошло в кадетском корпусе. В больницу попали 33 учащихся.