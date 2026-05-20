Белгород и область подверглись ракетному обстрелу ВСУ, пробита крыша дома

Белгород и Белгородский округ 20 мая подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадавших нет. В Белгороде повреждения получила кровля многоквартирного дома. На местах работают все оперативные службы, которые уточняют информацию о других возможных последствиях атаки.
Кроме того, по данным оперштаба, в ночь на среду украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Белгородской области. В результате водитель получил ранение. Транспортное средство также было повреждено.
Как писал KP.RU, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что атаками на российские города Киев пытается отвлечь мировое внимание от визита президента Владимира Путина в Китай.